فرقة الحرس الديواني بالرقاب تحبط محاولة تهريب 420 طائرا من نوع الحسون


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 21:02 قراءة: 0 د, 22 ث
      
احبطت دورية تابعة  لفرقة الحرس الديواني بالرقاب  محاولة تهريب 420 طائرا من نوع الحسون والمصنف من بين الطيور المهددة بالإنقراض في الغابات التونسية، وذلك في إطار مكافحة التهريب والمساهمة في حماية الثروة الحيوانية.
 
...

وافاد بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة،الاربعاء، أنّه تمّ ضبط هذه الطيور مخفيّة داخل أقفاص خشبيّة على متن سيّارة قادمة من إحدى مدن الجنوب التونسي.
 
وتم، وفق ذات المصدر، تحرير محضر حجز في الغرض وتأمين الطيور المحجوزة لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.


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