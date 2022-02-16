القصرين: إحباط عملية تهريب كمية من السجائر التونسية

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أحبطت فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، اليوم الإربعاء، عملية تهريب 3500 علبة من السجائر التونسية كانت على متن عربة خفيفة، وذلك إثر نصب كمين لصاحب السيارة، والقبض عليه على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي القصرين وتالة، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أنه تم تحرير محضر في الغرض ضد صاحب البضاعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.