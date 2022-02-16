"من قرطاج إلى سان بطرسبورغ" شعار التظاهرة السياحية الثقافية المزمع انعقادها على مدى ثلاثة اشهر بروسيا

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"من قرطاج إلى سان بطرسبورغ" هو شعار التظاهرة السياحية الثقافية المزمع انعقادها على مدى ثلاثة اشهر بروسيا، وذلك بداية من شهر ماي الى غاية جويلية 2022، في إطار تدعيم التعاون الثنائي بين تونس وروسيا، خاصّة، في المجالين السياحي والثقافي.وتتمثل التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، الأربعاء، في تنظيم معرض للوحات الرسّام الروسي الشهير "الكسندر روبتزوف"، الذي قدم إلى تونس في أفريل 1914 وكان يبلغ من العمر 35 سنة، لينطلق بعدها في رحلة استكشافية لأبرز جهات البلاد التونسية بمختلف معالمها ومواقعها التراثية وعاداتها وتقاليدها ويقرر على اثرها الاستقرار فيها إلى حدود 26 نوفمبر 1949 تاريخ وفاته.واستقبل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، في اطار الاستعداد لهذه التظاهرة، الأربعاء، بمقر الوزارة، مديرة المتحف الوطني الروسي، إيفجينيا بتروفا، ورئيس النشر، جوزيف كيبليتسكي، والوفد المرافق لهما ورجل الأعمال التونسي المقيم بروسيا، مهدي الدوس، المالك الحالي للوحات الرسام الروسي الكسندر روبتزوفوثمن وزير السياحة تنظيم هذه التظاهرة الثقافية ذات البعد السياحي والترويجي للثراء الثقافي والإبداعي بالبلدين، والتي ستساهم، وفق تقديره، في مزيد تطوير علاقات التعاون مع روسيا، كما ستشكل مناسبة لمزيد الترويج للوجهة التونسية، مؤكّدا حرص الوزارة على تشجيع مثل هذه المبادرات، التي تتيح المجال لتلاقي الحضارات والانفتاح على الثقافات الأخرى.من جانبها عبّرت مديرة المتحف الوطني الروسي عن سعادتها بتواجدها في تونس لأوّل مرة، قائلة "انه تسنى لها اكتشاف ما تزخر به البلاد التونسيّة من مخزون حضاري وثقافي وفني، وان بلدها سيحرص على تطوير التواصل الثقافي مع تونس".وتم، بالمناسبة، إقتراح تنظيم تظاهرة "طريق الرسام الروسي "الكسندر روبتزوف"، وهو عبارة عن خط تواصل بين روسيا وتونس لعرض لوحات هذا الرسام الشهير والترويج لها في البلدين وجعلها مزارا لعديد السياح من مختلف البلدان عشاق هذا الرسام.وثمنت مديرة المتحف، هذا المقترح الذي اعتبرته هاما لتدعيم علاقات التعاون مع تونس وللمساهمة في التعريف ما يزخر به البلدان من تراث ثقافي وحضاري وتاريخي متميز.وأفادت إيفجينيا بتروفا، في هذا الصدد، بأن المتحف الروسي بسان بطرسبورغ، الذي يمتدّ على أكثر من 30 هكتارا في شكل 5 قصور، يعتبر أحد أبرز المعالم الأثرية والفنية في أوروبا، ويحتوي أكثر من 500 ألف لوحة وعمل فني نادر ويستقطب أكثر من 1 مليون ونصف زائر سنويا.ووجهت مديرة المتحف الوطني الروسي، في ذات السياق، الدعوة لوزير السياحة لحضور حفل تدشين المعرض خلال شهر جوان القادم بسان بطرسبورغ والذي سيشهد حضور كبار الشخصيات والفنانين ووسائل الإعلام وهو ما سيمثل فرصة لمزيد التعريف بالوجهة التونسية بروسيا، بحسب نص البلاغ.