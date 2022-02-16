وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع صفحات مشبوهة على الفايسبوك

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دعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء المواطنين إلى عدم التعامل مع صفحات مشبوهة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على الأنترنت، تحمل اسم " وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية " وتطلب من المواطنين تعمير استمارة للحصول على منحة مالية قدرها 300 د، وأوصتهم بالامتناع عن مد هذه الصفحات بمعطياتهم الشخصية.وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يجب الاعتماد فقط على البلاغات التي تنشر عبر موقعها الرسمي www.social.gov.tn أو على الصفحة الرسمية فايسبوك للوزارة infos.social.tn .وأفادت بأنه سيتم تتبع هذه الصفحات المزيفة وفق الصيغ القانونية.