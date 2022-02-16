وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع صفحات مشبوهة على الفايسبوك


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 18:53 قراءة: 0 د, 25 ث
      
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء المواطنين إلى عدم التعامل مع صفحات مشبوهة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على الأنترنت، تحمل اسم " وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية " وتطلب من المواطنين تعمير استمارة للحصول على منحة مالية قدرها 300 د، وأوصتهم بالامتناع عن مد هذه الصفحات بمعطياتهم الشخصية.

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وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يجب الاعتماد فقط على البلاغات التي تنشر عبر موقعها الرسمي www.social.gov.tn أو على الصفحة الرسمية فايسبوك للوزارة infos.social.tn .
وأفادت بأنه سيتم تتبع هذه الصفحات المزيفة وفق الصيغ القانونية.



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