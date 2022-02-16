"الهايكا" توجه لفت نظر لمؤسسة التلفزة التونسية

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وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم الأربعاء، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية، بخصوص الخرق المسجل في حلقة 15 جانفي 2022 من برنامج "ستاد الكان" على القناة الوطنية الأولى.وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها، أن الخرق المسجل يتمثل في السخرية والتهكم من العادات الغذائية للمواطنين الكاميرونيين.ودعت الهيئة التلفزة التونسية، إلى حث الصحفيين على احترام مختلف الحساسيات الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم، بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، مع مراعاة قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية.