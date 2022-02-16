"الهايكا" توجه لفت نظر لمؤسسة التلفزة التونسية


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 17:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم الأربعاء، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية، بخصوص الخرق المسجل في حلقة 15 جانفي 2022 من برنامج "ستاد الكان" على القناة الوطنية الأولى.

...

وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها، أن الخرق المسجل يتمثل في السخرية والتهكم من العادات الغذائية للمواطنين الكاميرونيين.

ودعت الهيئة التلفزة التونسية، إلى حث الصحفيين على احترام مختلف الحساسيات الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم، بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، مع مراعاة قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241174



  1.85% (190283 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 فيفري 2022 | 15 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:02 15:35 12:40 07:07 05:40
Babnet
15°
 Babnet16° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-817°-1220°-1322°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    23525,6

  • (15 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27563 DT        1$ =2,88968 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fev)   576,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   