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فاز التصمیم التونسي لأول قمر صناعي تعلیمي أكادیمي في تاریخ البلاد "تونس-سات1"، بمسابقة الدورة السادسة لبرنامج " كيبوكوب العالمي".وأكدت المدرسة العلیا الخاصّة للھندسة والتكنولوجیا التطبیقیة بسوسة،" اسبيتا" التي أنجزت التصميم بالتعاون مع الجمعیّة التونسيّة للفضاءأن الفوز بهذه المسابقة غير مسبوق في شمال إفريقيا والوطن العربي. وأوضحت أنّ التصميم، الذّي عرضته، حقّق تقدما على عدد كبیر من دول العالم المتنافسة على الفوز بمقعد نحو الفضاء، لیضرب بذلك موعدا مع النجوم في موفى سنة 2023".وجاء إعلان منظمة الأمم المتحدة عن فوز الفریق التونسي، الأربعاء، مباشرة من مقرھا بفیینا النمساویة على ھامش انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الاستغلال السلمي للفضاء الخارجي، بحضور مدیرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي الدكتورة "سیمونیتا دي بیبو" ومدیر العلاقات الدولیة والبحوث بوكـالة الفضاء الیابانیة "ھیكیھارا تاكیشي" وسفیر تونس وممثلھا الدائم لدى المنظمات الدولیة بالنمسا، محمد المزغني.وبينت المدیرة العامة لمشروع القمر الصناعي الأكادیمي، ھناء عوینات، أن الھدف الأساسي من مشروع القمر الصناعي "تونس-سات 1 "ھو بناء قدرات تونس في مجال الفضاء عبر توفیر فرصة العمل على صناعة جھاز ذكي یتم تجربته في الفضاء على ارتفاع یناھز 400 كیلومتر فوق سطح الأرض.كما سیساھم المشروع في نقل الخبرات من الیابان إلى تونس عبر التنسیق والتعاون الفني مع وكالة الفضاء الیابانیة خلال كامل مراحل المهمّة، التي تستغرق سنة ونصف.وأكّدت أن "القمر الصناعي الأكادیمي الأول في تاریخ تونس سيمثل حافزا لتشجیع المھندسین التونسیین على الابتكار في مجال الفضاء "والتكنولوجیات المتقدمة.تجدر الإشارة إلى أن "كیبوكیوب" ھو برنامج عالمي تشرف علیه وكالة الفضاء الیابانیة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة ویوفر فرصة الإطلاق المجاني لقمر صناعي من نوع "كیوبسات" نحو الفضاء من محطة الفضاء الدولیة.ويهدف البرنامج إلى تكریس حق كل دول العالم في الاستغلال السلمي للفضاء الخارجي بطریقة مستدامة من أجل المساھمة في تحقیق مصالحھا وأولویاتھا الوطنیة.