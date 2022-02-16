عودة الجماهير الى الملاعب والقاعات الرياضية انطلاقا من السبت القادم

. ..

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء، عن قرار السماح رسميا بعودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ابتداء من تاريخ السبت 19 فيفري الجاري بنسبة 50% بين جماهير محلية وزائرة بالنسبة للمقابلات المحلية والقارية والدولية.واشارت الوزارة الى ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح ضد كوفيد 19 مع احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية المعمول بها.وياتي هذا القرار، الذي اتخذته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الاطراف المتداخلة، اعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي وهام لكافة النوادي، وفي ظل استقرار الوضع الصحّي ببلادنا.