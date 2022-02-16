عودة الجماهير الى الملاعب والقاعات الرياضية انطلاقا من السبت القادم


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء، عن قرار السماح رسميا بعودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ابتداء من تاريخ السبت 19 فيفري الجاري بنسبة 50% بين جماهير محلية وزائرة بالنسبة للمقابلات المحلية والقارية والدولية.

...

واشارت الوزارة الى ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح ضد كوفيد 19 مع احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية المعمول بها.

وياتي هذا القرار، الذي اتخذته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الاطراف المتداخلة، اعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي وهام لكافة النوادي، وفي ظل استقرار الوضع الصحّي ببلادنا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241172



  1.85% (190283 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 فيفري 2022 | 15 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:02 15:35 12:40 07:07 05:40
Babnet
15°
 Babnet16° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-817°-1220°-1322°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    23525,6

  • (15 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27563 DT        1$ =2,88968 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fev)   576,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   