أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال، الاربعاء، أنّه تمّ إنهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات جمال الزنكري، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022.
وزارة تكنولوجيات الإتصال تعلن عن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات
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الأربعاء 16 فيفري 2022 | 15 رجب 1443
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