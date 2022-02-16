وزارة تكنولوجيات الإتصال تعلن عن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات

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أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال، الاربعاء، أنّه تمّ إنهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات جمال الزنكري، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022.