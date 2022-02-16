قريبا انطلاق خدمات وحدة تحاليل طبية بمركز رعاية الصحة الاساسية بدوار هيشر


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 14:31 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تنطلق قريبا بمركز رعاية الصحة الاساسية بدوار هيشر من ولاية منوبة، خدمات وحدة تحاليل طبية جديدة تم تجهيزها في إطار برنامج "الصحة عزيزة"، الذي تشرف عليه وزارة الصحة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة ايمان الحباسي (وات).

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واضافت الحباسي ان الادارة الجهوية للصحة كانت تسلمت منذ اشهر جملة من المعدات في اطار البرنامج، منها اربع الات تحاليل طبية تم تخصيصها لمعتمدية دوار هيشر لتحسين الخدمات الصحية بها، أشارت الى انه تم الشروع بداية الاسبوع الجاري في تكوين الاطار شبه الطبي الخاص بتسيير وحدة التحاليل، واعداد فضاء الوحدة التي ستنطلق خدماتها لفائدة اهالي المنطقة قريبا.

وبينت اهمية هذا المختبر الطبي في دعم خدمات المركز في إجراء التحاليل الطبية الروتينية المختلفة التى يطلبها الاطباء للكشف المبكر عن الأمراض، مع تخفيف الضغط على المستشفى المحلي بالتضامن، الذي كان يقصده اهالي معتمدية دوار هيشر للقيام بالتحاليل الطبية، وذلك في اطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية، وتحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية بمراكز رعاية الصحة الاساسية.
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يشار الى ان المعدات الطبية التي تسلمتها الجهة في اطار برنامج "الصحة عزيزة" في مارس 2021، شملت معدات مخبر للتحاليل، وآلات تصوير لطب الاسنان، وكرسيا متحركا، ومعدات تخطيط القلب، وآلات تبريد، وآلة تصوير بالصدى متعددة الاختصاصات، تُعتمد في متابعة الحمل وتشخيص أمراض القلب والبطن.

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