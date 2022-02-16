فقرات علمية وثقافية متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان الرقمية بجامعة المنستير

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تحت عنوان " من أجل عالم منفتح ومترابط" تنظم جامعة المنستير بالشراكة مع جمعياتها العلمية والثقافية، الدورة الأولى من "مهرجان الرقمية بجامعة المنستير" أيام 24 و25 و26 فيفري الجاري بالمهدية وبالمنستير لفائدة الباحثين والجامعيين والطلبة والإداريين ورجال الأعمال والمجتمع المدني وفق ما أفاد "وات" نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالتكوين والاندماج المهني كمال شرادة.وتشمل فقرات المهرجان مسابقة الصور الرقمية، و"معرض للفن الرقمي" يوم 23 فيفري الجاري بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، وسيتضمن مجموعة من اللوحات الرقمية من إنتاج طلبة الدكتوراه ستعرض على شاشات كبيرة وسيكون معرضا مفتوحا أمام العموم. وتحتضن كلية الطب بالمنستير من 24 إلى 26 فيفري الجاري مسابقة البرمجيات تحت عنوان "الجامعة الذكية" ومعرض الرقميات، وأياما علمية تحت شعار "التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها" ستتمحور مداخلات المحاضرين فيها حول "التعليم عن بعد خيار أساسي لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي"، و"التحوّل الرقمي لقطاع الصحة"، و"التقنيات الالكترونية الدقيقة والأنظمة الرقمية المدمجة"، و"الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات"، و"الصناعة 4.0" و"انترنات الأشياء".ووفق المصدر ذاته، اختارت جامعة المنستير إحداث مهرجان حول الرقميات نظرا لأهمية هذا المجال الذي يمس مختلف المجالات وسيكون فرصة لمناقشة عدّة مواضيع حارقة ذات علاقة بالرقميات على غرار السلامة المعلوماتية، والتطبيقات، والمستجدات في مجال البحث العلمي في علاقة بالرقميات، ومناسبة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال للتشبيك والتعرف على الباحثين والمبدعين الشبان من طلبة وطالبات جامعة المنستير.ويتنزل تنظيم هذا المهرجان ضمن رؤية جامعة المنستير في إنتاج المعرفة ونشرها والمساهمة في بناء المواطن المتوازن والمتكوّن حسب العلوم العصرية وفي إطار تفتح الجامعة على محيطها وسعيها لتحسين تشغيلية خريجيها. وقد خصصت له قرابة 50 ألف دينار وفق كمال شرادة.