كاس الاتحاد الافريقي : النادي الصفاقسي يتحول يوم الجمعة الى بنغازي

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يتحول النادي الرياضي الصفاقسي يوم الجمعة الى مدينة بنغازي الليبية ليخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي ستجعمه يوم الاحد القادم باهلي طرابلس الليبي بملعب مدينة بنغازي الاصطناعي بداية من الساعة الثامنة ليلا.وانطلق النادي الصفاقسي في التحضير لمباراة اهلي طرابلس الليبي في اجواء ايجابية لاسيما بعد الفوز الذي حققه زملاء الحارس ايمن دحمان على زاناكو الزامبي يوم الاحد المنقضي مما اهله لاحتلال طليعة المجموعة بمعية فريق بيراميدز المصري وكذلك في ظل الالتفاف الكبير لانصار النادي من خلال الانخراط الواسع في حملة "رجعت الروح" و التي سجلت بداية مشجعة للغاية من خلال توفير دعم مالي من شانه مساعدة الفريق على مواجهة التحديات و الصعوبات المالية الراهنة".وستتواصل التحضيرات للقاء اهلي طرابلس من خلال اجراء حصتين تدريبيتن اليوم الاربعاء صباحاو مساء وكذلك صباح الغد الخميس ثم التحول الى مدينة الحمامات بعد اجراء تحاليل "بي سي ار" لكل افراد البعثة التي ستتحول الى ليبيا يوم الجمعة القادم".وسيجري الفريق صباح يوم الجمعة حصة تمرينية اخيرة قبل مغادرة ارض الوطن وذلك على ارضية ملعب بئر بورقبة الاصطناعي حتى يتعود اللاعبون بهذه النوعية من العشب قبل التحول الى مطار تونس قرطاج ظهر الجمعة نحو مدينة بنغازي الليبية.وسيضم وفد النادي الصفاقسي الى ينغازي 35 فردا من بينهم 21 لاعبا وافراد الطاقمين الفني والاداري وسيتراس الوفد 3 مسؤولين من الهيئة التسيرية للفريق على ان تكون العودة الى ارض الوطن يوم مساء يوم الاثنين القادم".وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قامت بتعيين طاقم مغربي لادارة مباراة اهلي طرابلس الليبي و النادي الصفاقسي يتالف من محمد القزازا كحكم ساحة بمساعدة زكرياء البرينسي و ويحي النوالي في حين سيكون جلال عياد حكما رابعا للمباراة".ويحتل النادي الصفاقسي صدارة المجموعة الاولى ب3 نقاط بمعية بيراميدز المصري في حين يتقاسم اهلي طرابلس و زاناكو الزامبي المركز الثالث والاخيرفي ترتيب المجموعة بصفر من النقاط.وتجمع المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة زاناكو الزامبي ببراميدز المصري يوم الاحد بملعب الغروب بالعاصمة الزامبية لوزاكا انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.