فريانة: العثور على حارس ليلي لمدرسة إبتدائية مشنوقا داخل دورة المياه

تم صباح اليوم العثور على الحارس الليلي لمدرسة سيدي تليل التابعة لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين مشنوقا داخل دورة المياه بالمدرسة، وفق ما افاد به الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي لاذاعة شمس اف ام.
وأضاف ذات المصدر، بأنه لا يمكن تأكيد إن كانت عملية إنتحار أو جريمة قتل الا بعد استكمال الأبحاث، مشيرا الى أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان لمعاينة الجثة وأذن بفتح بحث في الحادثة وعرض جثة الحارس على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأضاف ذات المصدر، بأنه لا يمكن تأكيد إن كانت عملية إنتحار أو جريمة قتل الا بعد استكمال الأبحاث، مشيرا الى أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان لمعاينة الجثة وأذن بفتح بحث في الحادثة وعرض جثة الحارس على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
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