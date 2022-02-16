فريانة: العثور على حارس ليلي لمدرسة إبتدائية مشنوقا داخل دورة المياه

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تم صباح اليوم العثور على الحارس الليلي لمدرسة سيدي تليل التابعة لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين مشنوقا داخل دورة المياه بالمدرسة، وفق ما افاد به الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي لاذاعة شمس اف ام.وأضاف ذات المصدر، بأنه لا يمكن تأكيد إن كانت عملية إنتحار أو جريمة قتل الا بعد استكمال الأبحاث، مشيرا الى أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان لمعاينة الجثة وأذن بفتح بحث في الحادثة وعرض جثة الحارس على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.