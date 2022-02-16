متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 16 فيفري


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 10:21 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وات -

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نابل: تسجيل 4 وفيات و194 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

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سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1584 حالة وفاة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، صباح اليوم الاربعاء، ان التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة والبالغ عددها 706 تحاليل، أسفرت عن تسجيل 194 إصابة جديدة بالفيروس، أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 27 بالمائة.
وأشار السليمي، إلى ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل بلغ 69910 حالات، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 65211 حالة ليتقلص مجموع الحالات النشيطة إلى 3117 حالة.
اما بالنسبة لحالات الإيواء بالمؤسسات الصحية فقد بلغ عددها 65 حالة، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 90 بالمائة بالقطاع العام، و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة اسرة الاوكسيجين 47 بالمائة بالقطاع العام، و25 بالمائة بالقطاع الخاص.
وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة بالجهة على معتمديات نابل والحمامات والهوارية وحمام الغزاز.

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