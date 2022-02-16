المنستير: تكرر الجنوح اليومي لوحدات الصيد البحري عند مدخل ميناء طبلبة يكبد البحارة خسائر مادية هامّة

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يعاني البحارة بميناء الصيد البحري بطبلبة من ولاية المنستير منذ حوالي شهرين أو شهرين ونصف، مباشرة بعد إزالة المنارة من مدخل الميناء القديم، من جنوح مركب أو اثنين يوميا على الأقل عند مغادرة الميناء أو عند الدخول إليه، مما ألحق أضرارا مادية بقرابة 20 وحدة صيد بحري إلى حدّ الآن، وكبد أصحابها خسائر مالية هامّة، وفق ما أفاد به "وات" في تصريحات متطابقة، عدد من المجهزين والربابنة المتضررين، والذين يطالبون بإزالة الحجارة، وبوضع ممر طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها يمكنهم الدخول منه إلى الميناء والخروج بسلامة، في انتظار انتهاء أشغال توسعة الميناء.وذكر المجهز والربان حافظ بريش، في تصريح ليوم الثلاثاء ل"وات"، أنّه كان بصدد الدخول مساء الاثنين إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة من بين علامتي المرور "باليز" الحمراء والخضراء اللون التي من المفروض أن تحدد لهم الممر، فاصطدم مركبه بالحجارة وجنح على الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وتسربت إليه المياه. وأضاف أنّها المرّة الثانية التي يتعرض مركبه إلى الجنوح، فمنذ شهر وعشرين يوما جنح مركبه وتكبد قرابة 15 ألف دينار لإصلاحه.وأوضح بريش أنّه عندما وقع إزالة المنارة تركت الصخور في البحر ولم يقع رفعها، والتي تشكل خطرا على سلامتهم وعلى سلامة مراكبهم، علاوة على أنّ مراكبهم بصدد الاصطدام بحجارة اسمنتية كبيرة الحجم وضعت في مدخل الميناء لربط قنوات ضمن أشغال توسعة الميناء. وقدر أنّ العلامات التي وضعت ليست طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها والتي من المفروض مراجعة البحرية التجارية بشأنها لضمان السلامة، مؤكدا أنّهم لم يجدوا المسؤول الذي يمكنهم التحدث معه، فالجميع يقول لهم إنّ المسألة ليست من مشمولاته.من ناحيته، صرح الربان عبد العزيز بن عبد الحميد النقبي، بأنّه يعمل في البحر مند 49 سنة ولم يتعرض إلى أي حادث، غير أنّ مركبه اصطدم بالحجارة، في الوقت الذي ليست فيه أية علامة تشير إلى وجود حجارة باستثناء قضيب من الحديد لا يمكن رؤيته وكان بعيدا عنه، وأنّه من حسن حظه لم يغرق المركب ووقع التدخل بسرعة لرفعه ونقله إلى ورشة الإصلاح بميناء الصيد البحري بطبلبة، حيث بلغت كلفة الإصلاح 900 دينار، واضطر إلى التوقف عن العمل منذ 15 يوما.وذكر ل"وات"، المجهز محرز النقبي، اليوم، من ورشة لإصلاح السفن بميناء الصيد البحري بالمنستير، أنّ مروحة مركبه اصطدمت منذ أسبوعين بالحجارة عندما كان يغادر ميناء الصيد البحري بطبلبة، مما أسفر عنه اعوجاج في المروحة قدره بحوالي 20 سنتيمرا، ما اضطره لاخراج المركب في ميناء الصيد البحري بالمنستير نظرا لأنّ حجمه كبير وبالتالي تكبد خسائر قدرها 3 آلاف دينار بين اصلاح المروحة ورفع المركب بدون احتساب أنّه تعطل عن العمل منذ 20 يوما، علما بأنه يشغل على المركب 17 شخصا يعيلون عائلات.وكان صاحب مركب صيد بميناء الصيد البحري بطبلبة، صرح ل"وات" بتاريخ 28 جانفى 2022، بأنّه ابتعد عن الرصيف قرابة 10 أمتار، فجنح مركبه. ولم تتمكن "وات" منذ 28 جانفى 2022 وإلى غاية اليوم من الحصول على توضيح من الطرف المسؤول عن تنفيذ مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة.