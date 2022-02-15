وزارة الخارجية تؤكد أنها على تواصل مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا "ولا وجود لما يدعو للقلق"

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في إطار متابعة تطوّرات الوضع في أوكرانيا، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الثلاثاء، بأنها "على تواصل مُستمرّ مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا من خلال سفارة تونس بموسكو والقنصلية الشرفية بكييف والجمعيات التونسية الناشطة بهذا البلد".وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها "على تواصل أيضا مع السلطات الأوكرانية، التي أكّدت أن الوضع الداخلي الراهن يسير بشكل طبيعي بما لا يدعو للقلق بالنسبة لأفراد الجالية التونسية، وخاصة الطلبة، باعتبار تواصل الدروس بالجامعات الأوكرانية بصفة عادية وتوفّر الرحلات الجوية من وإلى هذا البلد".وأكدت الوزارة أنه لم يتمّ، إلى حدّ الآن، تسجيل صعوبات تُذكرُ في ما يتعلّق بوضع الجالية التونسية بأوكرانيا، داعية كل المواطنين المتواجدين بهذا البلد إلى ضرورة التواصل مع سفارة تونس بموسكو قصد تحيين بياناتهم والتبليغ عن الصعوبات التي قد تعترضهم، وذلك تحسّبا لكلّ تطوّرات قد تطرأ على الأوضاع في المنطقة.