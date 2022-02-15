المدرسة الكندية بتونس تعلن عن إطلاق مشروع "المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات"

. ..

. .

أعلنت المدرسة الكندية بتونس، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية، عن إطلاق مشروع "المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات" الممول من الدولة الألمانية في إطار البرنامج الإقليمي "Skills Initiative For Africa" التابع لوكالة التنمية بالاتحاد الافريقي AUDA-NEPAD".وبينت منسقة البرنامج الاقليمي صوفيا محضي، في تصريح إعلامي، أن هذا المشروع سينطلق في شهر جوان القادم بقيمة 3 مليون أورو أي قرابة 10 مليون دينار، لافتة إلى أن هذا البرنامج الإقليمي يطمح إلى مساعدة 8 بلدان افريقية من بينها تونس، وذلك في عدد من القطاعات على غرار قطاع تكنولوجيا المعلومات.وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، أن المشروع سيقدم تكوينا في المهن التكنولوجية، مشيرا إلى أن الجامعة التونسية تفرز كفاءات سنوية في هذا المجال ولكنها في حاجة إلى تكوين إضافي يمكنهم من الاستجابة إلى حاجيات سوق الشغل، وهو ما سيوفره إلى حد ما هذا المشروع لدعم الفئات الاجتماعية غير القادرة على دفع تكاليف باهضة في اختصاصات تكنولوجيا المعلومات.وأضاف أن مثل هذه المشاريع ستساعد الدولة على خلق 10 آلاف موطن شغل سنوي في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز مجهود الدولة وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق الشغل والكفاءات المتوفرة فضلا عن تحقيق التكامل والتطابق بين مجهود القطاعين الخاص والعام.وقال إن هذا المشروع سيستقطب جميع الطلبات على مستوى القارة الإفريقية، إثر تمكن تونس من الفوز في منافسة هامة مع عدد من البلدان للظفر بالمنحة الممولة من البرنامج الاقليمي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، تم تطويرها وتنفيذها وفق منوال تشاركي بتعاون وتشاور المستمرين مع عديد الشركاء من مؤسسات اقتصادية وفنية ومالية على المستويين الوطني والدولي