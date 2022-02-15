البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة: 19 فريقا في الموعد والمقابلات في قاعتي رادس وسيدي بوسعيد

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ستشهد البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة في نسختها الأربعين التي ستقام بتونس من 18 الى 26 فيفري الجاري مشاركة 19 فريقا من بينها الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى.واوضح محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء اللجنة المنظمة للبطولة بالعاصمة ان الانطلاق الرسمي للمنافسات سيكون يوم الجمعة القادم باجراء اللقاء الافتتاحي بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الميلي الكتامي الجزائري مشيرا الى ان المقابلات ستقام بالقاعة متعددة الاختصصات برادس وقاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد.وبيّن أنّ الجامعة التونسية للكرة الطائرة تعهدت من موقعها كجهة منظمة بتطبيق البروتوكول الصحي وتوفير جميع مستلزمات الوقاية والتحاليل السريعة المتعلقة بفيروس كورونا من اجل تامين سلامة كافة المشاركين.ومن جهته، أعرب حمزة محمود راضي رئيس لجنة الاحتكام صلب الاتحاد العربي للكرة الطائرة عن ثقته في قدرة تونس على تامين كافة اسباب نجاح البطولة مبينا ان تنظيم المسابقة مجددا يأتي بعد فترة من الانقطاع بسبب الوضع الوبائي العالمي الذي خلّفته جائحة كورونا.وأشار الى أنّ هذه النسخة ستعرف عددا قياسيا من حيث عدد الاندية المشاركة مقارنة بالدورات السابقة مضيفا أنّ لوائح البطولة تخول لكل فريق الاعتماد على لاعبين أجنبيين اثنين.وبدوره عبّر عبد المجيد جراد موفد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن شكره للاتحاد العربي للعبة لثقته في التنظيم التونسي مبرزا أنّ اهمّ الاجراءات التي سيقع اعتمادها في البطولة هي الغاء الاجتماع الفني والأوقات المستقطعة وتغيير الملعب ما بين الاشواط الى جانب التعويل على مراقبي خط.وبسؤال توجهت به وكالة تونس افريقيا للأنباء للجنة التنظيم عن قيمة جوائز البطولة، كشف محمد صالح المنكبي مقرر لجنة الاحتكام أنّه تمّ رصد 10 الاف دولار للبطل و5 الاف دولار للوصيف و3 الاف دولار لصاحب المركز الثالث.يذكر أنّ عملية القرعة للبطولة كانت قد جرت يوم 23 جانفي الماضي وأفرزت على المجموعات التالية:المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي - كاظمة الكويتي - الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري - السويحلي الليبي - شباب الحسين الأردنيالمجموعة الثانية: الكامل والوافي العماني - الريان القطري - الكويت الكويتي - الصداقة الفلسطيني - أهلي طرابلس الليبيالمجموعة الثالثة: مستقبل المرسى - سنجل الفلسطيني - خيبل اليمني - غاز الجنوب العراقي - الأهلي القطريالمجموعة الرابعة: البيشمركة العراقي - السيب العماني - الشعلة اليمني - دار كليب البحرينيوتجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي اكثر الفرق تتويجا باللقب ب7 تتويجات مناصفة مع الاهلي المصري علما وان تونس تستضيف البطولة للمرة العاشرة اخرها سنة 2019