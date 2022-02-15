مسرحية "جزيرة العجائب" لحافظ خليفة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان" الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل" بالعراق

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تستعد مسرحية "جزيرة العجائب" للمخرج التونسي حافظ خليفة للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل" بمدينة كربلاء العراقية في دورته السادسة من 1 الى 5 مارس القادم .ومسرحية "جزيرة العجائب" الموجهة للاطفال هي من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجربة ،سينوغرافيا واخراج حافظ خليفة ،وموسيقى سامي دربز ، وتمثيل فرحات دبش ،وكريم عاشور ،وضحى الحجام، وقد تم اختيارها لتمثل تونس الى جانب ست مسرحيات متنافسة بالمهرجان وهي "سنان البطل الخارق"، و"اميرة الاحلام "، و"هدايا عيد الميلاد " ،و"زيدون وابناؤه المشاغبون" من العراق، الى جانب مسرحية "اصدقاء الشمس" من مصر ،و"مملكة الاحلام" من سوريا .ويعد حافظ خليفة، وهو من مواليد ،1971 احد اهم ابناء جيله في المجال المسرحي والسينمائي في تونس وخارجها ،وقد اختص في الاخراج المسرحي عبر انتاجه لمجموعة من الاعمال المسرحية بتوجهات فنية وابداعية وفكرية مختلفة ،فضلا عن اعماله في مجال العروض الملحمية الكبرى على غرار "خضراء" و"برزخ" و"صحاري الحب" و"رسائل الحرية" وغيرها.وتنتظم على هامش الدورة السادسة للمهرجان مجموعة من الورشات في مجالات صناعة وتحريك دمى "الماريونات" والدمى القفازية ودمى الطاولة باشراف مدربين من مصر والمغرب واسبانيا، الى جانب ورشات الكتابة المسرحية الموجهة لرياض الاطفال ،وتقنيات "الكلون" ،والتمثيل الصامت بتاطير مختصين من تونس وايران ومصر .