رئيسة المنظمة العمالية للأسرة : تونس ستحتضن القمة العالمية للأسرة خلال 2022


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 17:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تستضيف تونس، القمة العالمية للأسرة، خلال العام الجاري 2022، وفق ما أعلنته رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ديزي نويلي كوسترا، عقب لقاء، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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وذكرت كوسترا في تصريح ( فيديو) بثّته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية عشية اليوم، أن تونس ستحتضن القمة العالمية للأسرة خلال العام الحالي بعد تأجيلها لعامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وشددت رئيسة المنظمة على أهمية الاستجابة للتطلعات التي رسمتها القمة السابقة، مؤكدة، ضرورة معالجة واستيعاب أهداف النهوض بالتحديات المطروحة على المجتمعات والدول.
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وخُصّص اللقاء للتباحث بشأن علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للأسرة، والفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لفائدة الأسرة في تونس لا سيما في مجالات التعليم والتربية والثقافة.



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