سعيّد يبحث مع محمد صالح بن عيسى تطوير أنشطة مركز جامعة الدول العربية في تونس والقضايا العربية الراهنة


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 17:30 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اطلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى، على مختلف أنشطة المركز والبرامج الرامية الى تطوير عمله.

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كما تمّ التطرّق خلال اللقاء، إلى الوضع العام في المنطقة وجملة من القضايا العربية الراهنة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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