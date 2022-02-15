الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاصلاحات الكفيلة باستعادة النمو محور جلسة عمل بين منظمة الأعراف ووفد عن مجموعة البنك الدولي

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خصصت جلسة عمل جمعت،الثلاثاء، أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول بوفد عن مجموعة البنك الدولي، للبحث في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام والاصلاحات الكفيلة باستعادة النمو.كما بحث الطرفان خلال هذه الجلسة التي انتظمت، بمقر منظمة الأعراف، ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي.كما استعرض الطرفان، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد، برامج العمل المشتركة بين تونس والبنك الدولييشار إلى أن المحادثات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيّة قد انطلقت، أمس الإثنين، عن بعد، وفق ما أكّده مصدر رسمي لــ(وات ) ولتتواصل الى غاية 22 فيفري من هذا الشهر، حول مجمل الإصلاحات التّي سيتم اجراؤها قريبا على وقع إطلاق برنامج دعم مالي جديد.