قابس: اصلاح 36 عربة مخصّصة لنقل الفسفاط


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 16:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توفّق فريق الفحص والصيانة بمستودع شركة السكك الحديدية التونسية بغنوش من ولاية قابس في اصلاح 36 عربة مخصصة لنقل الفسفاط في ظرف شهر مما ساعد على اعادة هذه العربات الى سالف نشاطها بمستودعات معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة.

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وأبرز عضو النقابة الاساسية لاعوان الجرّ والصيانة للسكك الحديدية التونسية بقابس، مكرم الحاج عبد الله، لـ"وات" أن هذا الفريق يعمل على إصلاح بقية العربات المعطّبة بما يساعد على تقليص كلفة نقل الفسفاط وتحسين مردودية الشركة.

ويتطلّع أعوان فريق الفحص والصيانة الذي قام في الصائفة الفارطة باصلاح أكثر من 30 عربة مخصّصة لنقل الفسفاط الى دعم ورشة غنوش بالمزيد من العنصر البشري والتجهيزات بما يمكنه من صيانة كل العربات المعطبية واعادتها للنشاط من جديد، وفق ذات المصدر.

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