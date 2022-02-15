حزب العمال يتهم قيس سعيد  بإخضاع القضاء لإرساء مشروعه الاستبدادي

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اتهم حزب العمال رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإخضاع القضاء لإرساء مشروعه الإستبدادي، وذلك بعد إصداره مرسوما لبعث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ، أنه وبصدور المرسوم تكون الملامح العامة والأولية لمشروع سعيد الاستبدادي والفاشي قد اتضحت.كما بين أن المرسوم يمثل أيضا ذريعة أخرى للقوى الاستعمارية الأجنبية للتدخل من جديد في شؤون البلاد والضغط لتوفير المناخ الملائم لإملاء شروطها التي تضرب في العمق سيادة الوطن.وأكد حزب العمال أن إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، وإنما بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة.ودعا القوى الديمقراطية إلى الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية، منبها من أن أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تتهدد القضاء ستكون كلفته غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة، وفق نص الييان.