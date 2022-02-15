بطولة سوق دبي الحرة للتنس - انس جابر تزيح الروسية فيرا زفوناريفا وتصعد الى الدور الثاني

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة ذات 500 نقطة بفوزها يوم الثلاثاء على الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالميا بنتيجة 2-1 (6-2 و2-6 و7-5).وفي مباراة الدور الثاني المقررة يوم الاربعاء، ستواجه انس جابر الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا التي ازاحت يوم الاثنين مواطنتها كوري غوف المصنفة 20 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4).يذكر ان بطولة سوق دبي الحرة التي تقام مبارياتها على ارضية صلبة هي اول بطولة تشارك فيها انس جابر منذ اصابتها يوم 13 جانفي الماضي في الدور ربع النهائي لدورة سيدناي الاسترالية امام الاستونية انيت كونتافيت والتي حكمت عليها بالتغيب عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).