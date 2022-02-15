بنزرت: اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري تنظر في إجراءات تنظيم الانتصاب المؤقت على الشواطئ بغار الملح

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نظرت اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الثلاثاء، في مجمل إجراءات تنظيم الاستغلال والانتصاب المؤقت على الشواطئ بغار الملح.واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي، الذي اشرف على الجلسة بحضور رئيس وكاتب عام بلدية غار الملح، على ان "الاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري يبقى الاستثناء وان القاعدة هي ان الشاطئ ملك ثابت للعموم ولا يجب ان تتكرر مشاهد وصور الفوضى السابقة، من خلال تعبئة الجهود بين كل الأطراف والهياكل في اطار قانوني واضح وملزم للجميع على قاعدة تحمل المسؤولية في حماية الصالح العام".وأشار الى ان اجتماعات اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري ستبقى مفتوحة من اجل إنجاح مختلف التدابير الكفيلة بتنظيم الاستغلال المؤقت للشواطئ بغار الملح، وشدد على أهمية توفير كل إجراءات السلامة للمصطافين بالتوازي مع المحافظة على الملك العمومي الطبيعي من كل اشكال التعدييذكر ان من بين التدابير العملية التي اقرتها اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري في هذا الشأن تكليف ممثلين عن اللجنة الجهوية بتنظيم زيارات عمل ميدانية للمنطقة انطلاقا من يوم غد الأربعاء لتولي اعداد نسخة أولى من "مثال اشغال الشواطئ POP"، وذلك قبل تكليف وكالة حماية الشريط الساحلي الترخيص لبلدية غار الملح بتولى منح تراخيص النشاط مباشرة ووفق كراسات شروط واضحة وملزمة، للراغبين في الانتصاب المؤقت في عدد من الشواطئ بالمنطقةكما تتضمن التدابير تنظيم زيارة ميدانية موجهة الأسبوع المقبل لعدد من الشواطئ للنظر في الحلول العملية الممكنة لمزيد احكام تنظيم عمليات استغلالها مؤقتا على غرار شاطئي "البونتة" و"الحي"، كما تم الاتفاق على دعوة اللجنة الوطنية للملك العمومي البحري للجهة والجلوس مع أعضائها نهاية الأسبوع المقبل للتباحث بشان ذات الموضوع .يشار ان الجلسة تناولت في جانب منها الإجراءات العملية للتصدي لكافة اشكال البناء الفوضوي بالمنطقة، اكد خلالها والي بنزرت على تطبيق القانون وانفاذ مختلف القرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة.مر