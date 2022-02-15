عريضة في حق رئيس الدولة ورئيسة الحكومة وثلاثة وزراء بتهمة 'سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة'


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 13:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعلنت احزاب "التكتل" و"الجمهوري" و"التيار الديموقراطي" انها قدمت عريضة الى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم "سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة ..." في حق رئيس الدولة ورئيسة الحكومة وثلاثة وزراء .

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وجاء في بلاغ مشترك اصدرته الاحزاب المذكورة اليوم الثلاثاء انه على اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع اجورهم، تولي اليوم الامناء العامون لاحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات و ممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة إلى الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات.

ويتعلق موضوع العريضة وفق نفس المصدر "باعلام جرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي و كل من سيكشف عنه البحث".

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