الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 12:48 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 19 و20 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا دون حضور الجمهور:

...

السبت 19 فيفري 2022
المجموعة الثالثة
ملعب الرقبي بمساكن
..

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - مستقبل المحمدية
ملعب قابس
مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد

المجموعة الرابعة
ملعب يحدد لاحقا
نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي
الملعب البلدي بطبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - قوافل قفصة

الاحد 20 فيفري 2022
المجموعة الاولى
ملعب يحدد لاحقا
الملعب التونسي - النجم الرادسي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - الملعب الصفاقسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين - القلعة الرياضية

المجموعة الثانية
ملعب منزل النور
كوكب منزل النور - امل جربة
ملعب لعواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الاولمبي للنقل
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - جندوبة الرياضية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241102



  1.82% (187039 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الثلاثاء 15 فيفري 2022 | 14 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:01 15:34 12:40 07:08 05:41
Babnet
16°
 Babnet16° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-916°-716°-1219°-1322°-11
  • Avoirs en devises
    23573,4

  • (14 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28015 DT        1$ =2,87706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 fev)   550,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   