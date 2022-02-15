متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 15 فيفري

وات -

. ..

قابس: تسجيل 4 وفيات و66 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

. .

سليانة: نتائج تحاليل تقصي الوباء الإيجابية تتجاوز نسبة الـ50 بالمائة

توزر: 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و6 حالات إيواء بالمستشفيات

الكاف: تسجيل 4 وفيات و142 إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 4 وفيات و66 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" أظهرتها نتائج 217 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19 .وتتوزع الإصابات الجديدة الى 36 اصابة بقابس الجنوبية و14 بوذرف و4 اصابات بقابس المدينة و3 بكل من الحامة والمطوية، واصابتين بكل من قابس الغربية، ومنزل الحبيب، ومطماطة الجديدة.وبلغ إجمالي حالات التعافي بالجهة 26 ألفا و336 حالة من مجموع 24 ألفا و544 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا عدد حالات العدوى النشيطة 1204 حالات تتوزع الى461 حالة بقابس الجنوبية، و158 بوذرف، و120 بالحامة، و116 بمارث، و107 حالات بقابس المدينة، و106 بمطماطة الجديدة و55 حالة بقابس الغربية، و45 بالمطوية و22 بمطماطة و09 حالات بمنزل الحبيب، و5 بغنوش.هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 301 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 37 مريضا باقسام "كوفيد 19" بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.بلغت نسبة تحاليل تقصي فيروس "كورونا" الإيجابية بولاية سليانة، أمس الإثنين، 52،83 بالمائة، وذلك إثر رصد 56 إصابة مؤكدة من مجموع 106 تحاليل منجزة، وفق ما أوردته، اليوم الثلاثاء،في تحيينها اليومي لتطوّر الوضع الوبائي بالجهة.وتتوزع الإصابات الجديدة، إلى 26 إصابة ببرقو، و 11 بكسرى، و8 إصابات بمدينة سليانة، و5 بالروحية، وحالتين بكل من قعفور ومكثر، و حالة ببوعرادة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام أوكسيجين بالجهة 18 مصابا من بينهم 8 قيد الإيواء بالمستشفى الجهوي.يشار إلى أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا"، قد بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أمس الإثنين 19 ألفا و563 حالة مؤكدة من بينها 560 حالة وفاة.رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، في إطار متابعتها للوضع الوبائي المرتبط بجائحة "كورونا"، يوم أمس الاثنين، 22 إصابة جديدة من مجموع 117 عينة رفعت للتحليل، أي بنسبة إيجابية قدرها 19 بالمائة.وتوزعت الإصابات الجديدة، الى 9 إصابات في توزر، و6 في تمغزة، و3 إصابات في دقاش، واصابتين في كل من نفطة وحزوة، لتبلغ الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس حاليا بالجهة 147 حالة .في المقابل، ارتفعت حالات الشفاء إلى 2958 حالة خلال الموجة الخامسة من انتشار الوباء، مع تواصل إيواء 6 مرضى في أقسام الكوفيد بالمستشفيات.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل 4 وفيات و142 إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، وذلك بعد صدور نتائج 305 تحاليل مخبرية لعينات رفعت بتاريخ 12 و13 فيفري، أي بنسبة إيجابية قدرها 46،55 بالمائة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة جراء الإصابة بالوباء إلى 738 شخصاً وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 24 ألفا و320 حالة منها 23 ألفا و804 حالات تعاف.كما أورد التحيين ذاته انخفاضا في عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات الى 33 مصابا منهم 6 مصابين يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، مع تراجع عدد الحالات النشيطة الى516 حالة، وهو ما يبرز التراجع الطفيف في المؤشرات الوبائية، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني في تصريح لـ"وات".