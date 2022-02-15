بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستقام غدا الاربعاء بداية من الساعة 15 دون حضور الجمهور:
المجموعة الاولى
في قاعة مساكن
هلال مساكن - نسر طبلبة
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي
المجموعة الثانية
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - اولمبيك سليمان
في قاعة قصور الساف
نادي قصور الساف - النجم الساحلي
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي
المجموعة الاولى
في قاعة مساكن
هلال مساكن - نسر طبلبة
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي
المجموعة الثانية
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - اولمبيك سليمان
في قاعة قصور الساف
نادي قصور الساف - النجم الساحلي
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي
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