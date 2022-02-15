بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة العاشرة


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 14:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستقام غدا الاربعاء بداية من الساعة 15 دون حضور الجمهور:

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المجموعة الاولى

في قاعة مساكن
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هلال مساكن - نسر طبلبة
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي


المجموعة الثانية

في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - اولمبيك سليمان
في قاعة قصور الساف
نادي قصور الساف - النجم الساحلي
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي

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