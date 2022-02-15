حجز 470 طنا من المواد المدعمة خلال الأسبوع الفارط في إطار مقاومة الاحتكار (الداخلية)

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أسفرت حملات أمنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة، خلال الأسبوع الماضي، عن حجز حوالي 470 طنا من المواد المُدعّمة (سميد وفارينة وزيت وسكر ومعجنات وأرز) ومواد غذائيّة أساسيّة وحبُوب وبُقول وغيرها من المواد الاستهلاكيّة.وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأن القيمة المالية الجملية للمحجوز بلغت حوالي 5.6 ملايين دينار.وأضافت أن الوحدات الأمنيّة قامت، خلال نفس الفترة، بـ 789 حملة لمقاومة الاحتكار والمضاربة وتهريب السّلع، أسفرت عن تحرير 1527 محضرا ومُخالفة وإيقاف 34 شخصا وحجز 138 وسيلة نقل.