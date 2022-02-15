البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الترجي التونسي و مستقبل المرسى في الدور الاول

اعلن منظمو النسخة 40 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة عن برنامج مقابلات البطولة التي ستقام في تونس من 16 الى 26 فيفري الجاري وسيشارك فيها 18 فريقا موزعة على اربع مجموعات .
- المجموعة الاولى
كاظمة الكويتي والاولمبي الميلي الكتامي الجزائر والترجي التونسي والسويحلي الليبي
- المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني والريان القطري والكويت الكويتي والصداقة الفلسطيني والاهلي طرابلس الليبي
- المجموعة الثالثة
سنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والاهلي القطري ومستقبل المرسى
- المجموعة الرابعة
نادي بشمركة العراقي وسيب العماني والشعلة اليمني ودار كليب البحريني
وفي ما يلي برنامج مقابلات الترجي التونسي و مستقبل المرسى في الدور الاول للبطولة .
يوم 18 فيفري
قاعة رادس - 17
الترجي التونسي - السويحلي الليبي
س 19
الاهلي القطري - مستقبل المرسى
يوم 19 فيفري
س 17
سنجل الفلسطيني/ مستقبل المرسى
يوم 20 فيفري
س17 - كاظمة الكويتي / الترجي التونسي
س19 - مستقبل المرسى / نادي غاز الجنوب العراقي
- المجموعة الاولى
كاظمة الكويتي والاولمبي الميلي الكتامي الجزائر والترجي التونسي والسويحلي الليبي
- المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني والريان القطري والكويت الكويتي والصداقة الفلسطيني والاهلي طرابلس الليبي
- المجموعة الثالثة
سنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والاهلي القطري ومستقبل المرسى
- المجموعة الرابعة
نادي بشمركة العراقي وسيب العماني والشعلة اليمني ودار كليب البحريني
وفي ما يلي برنامج مقابلات الترجي التونسي و مستقبل المرسى في الدور الاول للبطولة .
يوم 18 فيفري
قاعة رادس - 17
الترجي التونسي - السويحلي الليبي
س 19
الاهلي القطري - مستقبل المرسى
يوم 19 فيفري
س 17
سنجل الفلسطيني/ مستقبل المرسى
يوم 20 فيفري
س17 - كاظمة الكويتي / الترجي التونسي
س19 - مستقبل المرسى / نادي غاز الجنوب العراقي
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