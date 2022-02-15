البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الترجي التونسي و مستقبل المرسى في الدور الاول

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كاظمة الكويتي والاولمبي الميلي الكتامي الجزائر والترجي التونسي والسويحلي الليبيالكامل والوافي العماني والريان القطري والكويت الكويتي والصداقة الفلسطيني والاهلي طرابلس الليبيسنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والاهلي القطري ومستقبل المرسىنادي بشمركة العراقي وسيب العماني والشعلة اليمني ودار كليب البحرينيوفي ما يلي برنامج مقابلات الترجي التونسي و مستقبل المرسى في الدور الاول للبطولة .قاعة رادس - 17الترجي التونسي - السويحلي الليبيس 19الاهلي القطري - مستقبل المرسىس 17سنجل الفلسطيني/ مستقبل المرسىس17 - كاظمة الكويتي / الترجي التونسيس19 - مستقبل المرسى / نادي غاز الجنوب العراقي