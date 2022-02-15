رابطة ابطال افريقيا: اليوم تنطلق رحلة النجم الساحلي الى بوتسوانا

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يشد النجم الساحلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الرحال الى بوتسوانا لخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه يوم السبت القادم بنادي جوانينغ غالاكسي البتسواني انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت تونس بملعب مدينة فانستاون الذي يتسع ل27 الف متفرج.وافاد مصدر مسؤول صلب فريق جوهرة الساحل "وات" ان "الرحلة الى بتسوانا ستكون طويلة حيث ستكون انطلاقتها اليوم من مطار تونس قرطاج نحو العاصمة القطرية الدوحة ومنها الى جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) ثم الى غابورون عاصمة بوتسوانا حيث سيتحول الفريق في رحلة داخلية الى مدينة فانستاون التي تبعد عن العاصمة ب400 كلم ومن المتوقع ان يصلها الفريق يوم غد الاربعاء على ان يكتفي زملاء ايمن البلبولي بحصتين تدريبيتين يومي الخميس والجمعة القادمين".واضاف ذات المصدر ان رحلة النجم الساحلي التي سيقودها رئيس النادي ماهر القروي يشارك فيها 35 شخصا منهم 21 لاعبا والبقية افراد الجهازين الفني والاداري على ان يكون موعد العودة الى تونس يوم الاثنين القادم".وحول الزاد البشري لفريق جوهرة الساحل في رحلة بوتسوانا اكد المصدر ان "كل اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المسابقة القارية سيكونون على ذمة الاطار الفني للفريق بقيادة روجى لومار باستثناء اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان الذي سيتخلف عن الرحلة لاسباب صحية".يذكر ان النجم الساحلي قد اكتفى بالتعادل السلبي امام شباب بلوزداد الجزائري (نقطة واحدة) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ويمتلك في رصيده نقطة واحدة في حين لا يملك منافسه جوانينغ غالاكسي ادنى نقطة اثر هزيمته الثقيلة امام الترجي الرياضي متصدر المجموعة ب3 نقاط.وفي ما يلي قائمة لاعبي النجم الساحلي الذين سيشاركون في رحلة بوتسوانا:أيمن المثلوثي - علي الجمل - رامي القابسي - حسين بن عيادة - محمد الحبيب يكن - غفران النوالي - عبد الرزاق بووزرة - صلاح الدين الغدامسي- أمين كشيش - يوسف لعوافي - بليغ الجمالي - جاك مبي - معتز الزدام- أسامة عبيد - إيهاب المساكني- فرج القيرماني- ابراهام وايو- محمد الضاوي - ياسين العمري - سليمان كوليبالي - فيني بونغونغا.