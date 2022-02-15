قبلي: العثور على جثة شاب متفحمة بالمدخل الشمالي لمدينة دوز

وات -

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تم، مساء امس الاثنين، العثور على جثة شاب متفحمة بين الاشجار بالمدخل الشمالي لمدينة دوز من ولاية قبلي، حيث تحولت وحدات الامن الوطني والحماية المدنية على عين المكان.وقد تم رفع هذه الجثة، تحت اشراف وكيل الجمهورية، الذي اذن بتحويلها للمستشفى المحلي بدوز في انتظار عرضها على التشريح لتحديد أسباب الوفاة.وأفاد مصدر امني مسؤول، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريح ل"وات"، بأن الوحدات الامنية للحرس الوطني بدوز، تعهدت بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الواقعة، لافتا الى ان التحريات الاولية تشير الى ان الجثة تعود الى شاب من مواليد 1999 اصيل ولاية قفصة.