قبلي: ايقاف كهل يروج اقراصا مخدرة من نوع "بركيزول" قرب المؤسسات التربوية

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تمكنت الوحدات الامنية، يوم امس الاثنين، من ايقاف كهل يتجاوز عمره ال50 سنة يقوم بترويج اقراص مخدرة من نوع "بركيزول" قرب احد المعاهد بمعتمدية قبلي الجنوبيةواوضح مصدر امني مسؤول ل"وات" انه وبعد توفر معلومات مفادها تعمد منحرف ترويج الاقراص المخدرة بالقرب من المعاهد والمدارس بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية، تم اثر نصب كمين في الغرض، ايقاف كهل يتجاوز عمره ال50 سنة يقوم بجلب وترويج الاقراص المخدرة على متن دراجة نارية وحجز اكثر من 200 قرص من مخدر "البركيزول" لديهواضاف المصدر ذاته انه تم ايقاف المروج بالتنسيق مع النيابة العمومية ليتم تتبعه قانونيا .