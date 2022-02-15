مونديال- 2022: تونس - مالي يومي 24 و27 مارس المقبل

سيتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره المالي يوم 24 مارس المقبل في باماكو ويوم 27 مارس المقبل في تونس ذهابا وايابا في اطار الدور الحاسم للتاهل لمونديال قطر 2022 حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الاثنين .
وسيكون برنامج مقابلات الدور الفاصل للمنطقة الافريقية المؤهل لكاس العالم 2022 كالاتي.
الخميس 24 مارس 2022
ملعب 26 مارس (باماكو ): مالي - تونس
نيو كاب كاوست ستاديوم : غانا - نيجيريا
ملعب القاهرة الدولي : مصر- السينغال
السبت 26 مارس 2022
ملعب متعدد الرياضات : الكاميرون - الجزائر
ملعب الشهداء ( كينساشا) : كونغو الديمقراطية - المغرب
مباريات الاياب :
الاحد 27 مارس 2022
ناسيونال ستاديوم : نيجيريا - غانا
ملعب رادس : تونس - مالي
الاثنين 28 مارس 2022
الملعب الاولمبي ديامنياديو : السينغال- مصر
الثلاثاء 29 مارس 2022
ملعب مصطفى تشاكر : الجزائر- الكاميرون
ملعب محمد الخامس : المغرب - كونغو الديمقراطية
وسيكون برنامج مقابلات الدور الفاصل للمنطقة الافريقية المؤهل لكاس العالم 2022 كالاتي.
الخميس 24 مارس 2022
ملعب 26 مارس (باماكو ): مالي - تونس
نيو كاب كاوست ستاديوم : غانا - نيجيريا
ملعب القاهرة الدولي : مصر- السينغال
السبت 26 مارس 2022
ملعب متعدد الرياضات : الكاميرون - الجزائر
ملعب الشهداء ( كينساشا) : كونغو الديمقراطية - المغرب
مباريات الاياب :
الاحد 27 مارس 2022
ناسيونال ستاديوم : نيجيريا - غانا
ملعب رادس : تونس - مالي
الاثنين 28 مارس 2022
الملعب الاولمبي ديامنياديو : السينغال- مصر
الثلاثاء 29 مارس 2022
ملعب مصطفى تشاكر : الجزائر- الكاميرون
ملعب محمد الخامس : المغرب - كونغو الديمقراطية
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