مونديال- 2022: تونس - مالي يومي 24 و27 مارس المقبل

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سيتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره المالي يوم 24 مارس المقبل في باماكو ويوم 27 مارس المقبل في تونس ذهابا وايابا في اطار الدور الحاسم للتاهل لمونديال قطر 2022 حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الاثنين .وسيكون برنامج مقابلات الدور الفاصل للمنطقة الافريقية المؤهل لكاس العالم 2022 كالاتي.ملعب 26 مارس (باماكو ): مالي - تونسنيو كاب كاوست ستاديوم : غانا - نيجيرياملعب القاهرة الدولي : مصر- السينغالملعب متعدد الرياضات : الكاميرون - الجزائرملعب الشهداء ( كينساشا) : كونغو الديمقراطية - المغربناسيونال ستاديوم : نيجيريا - غاناملعب رادس : تونس - ماليالملعب الاولمبي ديامنياديو : السينغال- مصرملعب مصطفى تشاكر : الجزائر- الكاميرونملعب محمد الخامس : المغرب - كونغو الديمقراطية