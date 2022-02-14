قبلي: حادث مرور بمنطقة وادي المالح يودي بحياة شخصين على عين المكان


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 21:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أودى حادث مرور، جد عشية اليوم الاثنين، بمنطقة وادي المالح على الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز، إلى وفاة شخصين على عين المكان، فيما تم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

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وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي، سيف الدين الدخلاوي، في تصريح ل"وات"، أن صورة الحادث تتمثل في تصادم بين سيارة خاصة وشاحنة خفيفة، مما أسفر عن حالتي وفاة على عين المكان، وهما سائق السيارة الخاصة ومرافقه، وهما عونان بإقليم قبلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيما تم نقل سائق الشاحنة الخفيفة ومرافقه إلى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقي الإسعافات.

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