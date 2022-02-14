سيدي بوزيد: الاحتفاظ بطبيبة توليد و3 إطارات شبه طبية على خلفية شبهات فساد وجرائم

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ بطبيبة توليد متعاقدة مع المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و3 إطارات شبه طبية، وتقديم كل من مدير المستشفى الجهوي وطبيب أطفال و6 إطارات شبه طبية بنفس المستشفى والمدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.وبين الغنيمي في تصريح ل"وات"، أنه على خلفية شبهات استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وعدم الإنجاد القانوني والقتل العمد والمشاركة في ذلك، كل حسب ما ينسب اليه من أفعال في شأن الأشخاص المتهمين.وأوضح أن النيابة تدخلت على خلفية شكاية تقدم بها أب للنيابة العمومية، مفادها وفاة ابنته إثر ولادتها نتيجة إهمال وتقصير طبيين.وذكر جابر الغنيمي أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية، لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنهم، وفق تعبيره.