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راسلت إدارة شباب بلوزداد الجزائري , الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) للسماح بحضور الجمهور للمباراة أمام الترجي التونسي لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا،المقررة يوم السبت (سا 00ر20) بملعب 5 جويلية بالعاصمة, حسبما أعلنت عنه إدارة النادي الجزائري عبر صفحتها على الفايسبوك.وجاء في بيان النادي الجزائري: ''إدارة الشباب و قبل الموعد الكروي الهام لممثل الكرة الجزائرية في الاستحقاق القاري، راسلت ال"كاف"، عن طريق الجامعة الجزائرية لكرة القدم، لتحقيق هذا المطلب ''.واضاف نفس المصدر: ''ان إدارة فريق شباب بلوزداد بصدد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة و المطلوبة للحصول على قرار استثنائي يقضي بفتح المدرجات و السماح بحضور الجمهور خلال مباراة ال"داربي" المغاربي على ملعب 05 جويلية الأولمبي''.وكان شباب بلوزداد قد تعادل في الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي (0-0) يوم الجمعة الفارط بملعب حمادي العقربي برادس بتونس.وعن نفس المجموعة, فاز الترجي الرياضي التونسي أمام ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس.