وزير تكنولوجيات الاتصال يعطي إشارة انطلاق بنك الأعمال بالقطب التكنولوجي بمنوبة


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 19:16 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعطى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق بنك الأعمال خلال زيارته إلى القطب التكنولوجي بمنوبة

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وستسند لهذا البنك وفق بلاغ صادر عن الوزارة، مهمة مرافقة الدولة التونسية في إحداث شركة تصرف لتطوير المركب التكنولوجي بمنوبة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة له من حيث دفع التجديد والإبتكار وإستقطاب المؤسسات الرائدة في المجال الرقمي إضافة إلى إحداث مواطن الشغل ذات العلاقة
وقد مثلت الزيارة مناسبة اطلع خلالها الوزير على نشاط محضنة المؤسسات الناشئة بالمركب وإستمع إلى بعض أصحاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي يتم تطويرها بالمحضنة.

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