مدينة العلوم تعتزم تنظيم ندوة للنقاش حول موضوع " الكائنات البحرية الغازية"

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تعتزم مدينة العلوم بتونس، تنظيم ندوة للنقاش حول موضوع " الكائنات البحرية الغازية" وذلك يوم السبت 26 فيفري 2022، بتونس العاصمة.وتهدف هذه الندوة، وفق ما نشرته مدينة العلوم، الإثنين، إلى إثارة هذا الاشكال الذي غالبا ما يتم تجاهله من قبل عامة الناس.وستتخلل هذه الندوة، ثلاث مداخلات يقدمها مختصون تونسيون في علوم الأحياء ، لديهم خبرة في دراسة هذه الكائنات البحرية "الغازية " خاصة فيما يتعلق بالتصرف وتطوير الوسائل التي تمنع التهديدات البيولوجية لهذه الكائنات .وبين المصدر ذاته، أن السواحل البحرية التونسية تضم حوالي 2500 نوع حيواني و 600 نوع من النباتات، مشيرا إلى أن هذا التنوع البيولوجي البحري والساحلي الهام مهدد من قبل الأنواع البحرية "الغازية"وأضاف، أن الكائنات البحرية "الغازية" تعتبر واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه النظم البيئية البحرية ولها تأثيرات كبيرة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية وصحة الإنسان