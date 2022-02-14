رابطة أبطال إفريقيا: اختيار البلبولي وبن رمضان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الاولى


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 14:54 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم كل من محمد علي بن رمضان لاعب الترجي الرياضي وايمن البلبولي حارس النجم الساحلي ومدافعه الايمن حسين عيادة، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب مباريات الجمعة والسبت.

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وفي إطار الجولة الثانية من مافسات المجموعة الثالثة، يتقابل شباب بلوزداد بملعب 5-جويلية-1962 بالجزائر العاصمة، نهاية هذا الأسبوع الترجي التونسي، فيما يواجه النجم الساحلي جوتنينغ غالاكسي البوتسواني.


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وفي ما يلي التشكيلة المثالية للجولة الأولى :
حارس المرمى : المثلوثي (النجم الساحلي /تونس)
الدفاع : بن عيادة (النجم الساحلي /تونس)، فيدينيو (بيترو اتلتيكو/ أنغولا)، لعريبي (وفاق سطيف/ الجزائر)، داري (الوداد البيضاوي/ المغرب)
وسط الميدان : جبران (الوداد البيضاوي/ المغرب)، متولي (الرجاء البيضاوي/ المغرب)، زوان (ماميلودي صاندوانص/ جنوب إفريقيا)، قندوسي (وفاق سطيف)
هجوم : بن رمضان (الترجي /تونس)، مبينزا (الرجاء البيضاوي/ المغرب).

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