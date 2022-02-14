المهدية: الكشف عن جمعية قرآنية دون ترخيص قانوني وفتح قضية عدلية في شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال لارتكاب جرائم إرهابية


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 18:36 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الكشف عن جمعية قرآنية تنشط دون ترخيص قانوني ومباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال لغاية ارتكاب جرائم إرهابية"، ضد 4 أشخاص تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

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وأوضحت الداخلية في بلاغ إعلامي أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجم (ولاية المهدية) ودورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بالمهدية، تمكنتا من الكشف عن جمعية قرآنية بجهة السواسي، تنشط دون ترخيص قانوني، وتتولى تدريس أطفال أعمارهم أكثر من 6 سنوات وتفرض نظاما داخليا ينص على ضرورة ارتداء التلاميذ "لللباس الطائفي" والفصل بين الجنسين".

واضافت الوزارة أن المعطيات الأولية بيّنت أن الجمعية المذكورة هي "عبارة عن فرع منبثق عن جمعية أخرى حاصلة على ترخيص في المجال الثقافي، غير أنها قامت بتغيير صبغتها الأصلية إلى صبغة دينية، دون تسوية وضعيتها القانونية واتضح لاحقا أن لهذه الجمعية فرعين آخرين دون ترخيص".
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وقد أثبتت التحريات وجود "خروقات في جمع التبرعات بصفة عشوائية، إذ تم حجز وصولات تبرع تفوق قيمتها 150 ألف دينار، يتم توزيعها خلافا للقانون".


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