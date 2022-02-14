اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يعتبر مرسوم المجلس الأعلى  المؤقت للقضاء تدخلا مباشرا في السلطة القضائية


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 18:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، و لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء.

...

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مساء يوم السبت الماضي مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء ،حدد فيه مهام المجلس الجديد وصلاحياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.

كما اعتبر الإتحاد في بيان أصدره اليوم الإثنين ، أن المرسوم يمثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية.
..


وجدد ا تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241060



  1.79% (184167 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الاثنين 14 فيفري 2022 | 13 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
16°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-917°-914°-716°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    23573,4

  • (14 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28015 DT        1$ =2,87706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 fev)   550,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   