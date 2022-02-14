متابعة مشروع دعم الحماية الاجتماعية بتونس محور اجتماع بين وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي

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خصصت جلسة عمل، الاثنين، بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج لمتابعة مشروع دعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا كوفيد 19 على الفئات الفقيرة والهشة، في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي.وثمن مالك الزاهي، في بلاغ للوزارة، المجهودات التي يقدمها البنك الدولي في شراكته مع تونس خاصة امام الرهانات الكبرى المطروحة لاسيما التي تهم الجانب الاجتماعي.ودعا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.من جهته أكد فريد بلحاج مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات،مشددا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة.يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحصلت السنة الفارطة على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي، خصصت منه مبلغ 100 مليون دولار لتمويل مساعدات استثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل.