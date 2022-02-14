بنزرت: إجراءات جهوية لانجاح برنامج " تونسنا" لإعادة إدماج التونسيين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن

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مثّل موضوع ضبط الآليات العملية الكفيلة بإنجاح إنفاذ برنامج "تونسنا" لإعادة إدماج التونسيين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن من أبناء ولاية بنزرت، أبرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الاثنين، بمقر الولاية تحت إشراف والي الجهة، سمير عبد اللاوي، وبحضور بقية الأطراف المتداخلة.وأكد والي بنزرت، بالمناسبة، على أهمية برنامج "تونسنا" الموجه للتونسيين العائدين من الخارج، من خلال تمكينهم خاصة، من فرص إعادة الادماج الاجتماعي والاقتصادي، ومرافقتهم في الإجراءات مع المؤسسات العمومية وغيرها، إلى جانب تيسير حصولهم على حقوقهم.ودعا، في هذا السياق، الى ضرورة تعبئة الجهود بين المصالح الرسمية والمكونات المنظماتية والمجتمعية، لانجاح هذا البرنامج بالجهة، عبر تنظيم أيام محلية وجهوية، وملتقيات إعلامية وتحسيسية، لمزيد التعريف به على أوسع نطاق.من جانبه، أشار المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر اللوزي، الى ان برنامج " تونسنا"، يندرج في اطار برنامج التعاون الدولي التونسي مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل كل مواطن تونسي يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة وعائد من دول فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا أوالنمسا أوسويسرا، ويعيش في وضعية هشة وفي حاجة للادماج المهني والاجتماعي والاقتصادي.وبيّن، أن مستشارو البرنامج، يتولون مرافقة المنتفعين اجتماعيا، كما يعملونن على تعزيز قدراتهم للاندماج في سوق الشغل، عبر تأطيرهم لمدة 12 شهرا من قبل مكتب مختص، وتمكينهم من مساعدة مالية لدفع تكاليف إجراءات البحث عن عمل، ودفع قسط من المرتب لدى انتدابهم من قبل المؤسسات لمدة لا تتجاوز الـ12 شهرا.وأضاف، أن هذا البرنامج يمكن، ايضا، المنتفع من منح تقدر بحوالي 15 ألف دينار، في شكل مساعدة على انشاء مشروعه الخاص ومرافقته وتأطيره عن طريق مكتب مختص .ولاحظ المصدر ذاته، ان كل من يأنس في نفسه الرغبة في الانتفاع من هذا البرنامج من الفئات المستهدفة، بإمكانه التواصل مع مصالح ديوان التونسيين بالخارج بالجهة، او على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان (WWW.OTE.NAT.TN)، أو على الرقم لاخضر 80100227 او إرسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني المخصص للغرض (dispositif.national@ote.nat.tn(.يذكر أن عدد أبناء ولاية بنزرت المقيمين بالخارج، يقدر بحوالي 96 الف مهاجر، وتحتل ولاية بنزرت المرتبة الثالثة وطنيا في التحويلات المالية البريدية من الخارج، بحسب تأكيد المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج.