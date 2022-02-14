الرابطة الأولى : برنامج مقابلات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى:
المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد تطاوين ( س 14:00)
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
النادي الرياضي لحمام الأنف - اتحاد بنقردان ( س 14:00)
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - أمل حمام سوسة ( س 14:00)
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( س 14:00)
المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد الرياضي المنستيري ( س 14:00)
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي ( س 14:00)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي ( س 14:00)
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي - مستقبل سليمان ( س 14:00)
المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد تطاوين ( س 14:00)
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
النادي الرياضي لحمام الأنف - اتحاد بنقردان ( س 14:00)
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - أمل حمام سوسة ( س 14:00)
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( س 14:00)
المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد الرياضي المنستيري ( س 14:00)
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي ( س 14:00)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي ( س 14:00)
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي - مستقبل سليمان ( س 14:00)
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