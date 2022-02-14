الرابطة الأولى : برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي الرياضي البنزرتي - اتحاد تطاوين ( س 14:00)في ملعب حمام الأنفالنادي الرياضي لحمام الأنف - اتحاد بنقردان ( س 14:00)في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي التونسي - أمل حمام سوسة ( س 14:00)في ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( س 14:00)في ملعب الشابةهلال الشابة - الاتحاد الرياضي المنستيري ( س 14:00)في ملعب باجةالأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي ( س 14:00)في ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - النادي الافريقي ( س 14:00)في ملعب حمام سوسةالنجم الرياضي الساحلي - مستقبل سليمان ( س 14:00)