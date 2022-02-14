الرابطة الأولى : برنامج مقابلات الجولة الثامنة


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 16:18 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى:

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المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
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النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد تطاوين ( س 14:00)

الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
النادي الرياضي لحمام الأنف - اتحاد بنقردان ( س 14:00)

الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - أمل حمام سوسة ( س 14:00)

الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( س 14:00)

المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد الرياضي المنستيري ( س 14:00)

الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي ( س 14:00)

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي ( س 14:00)

الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي - مستقبل سليمان ( س 14:00)

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