متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 14 فيفري

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قابس: تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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قبلي: تسجيل 12 حالة وفاة و537 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال10 ايام الاخيرة

مدنين: تسجيل 14 حالة وفاة و605 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 3 ايام



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس،اليوم الاثنين، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 511 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس.وتتوزع الإصابات الجديدة، الى 63 اصابة بقابس الجنوبية، و35 اصابة بوذرف، و17 إصابة بالمطوية، و15 إصابة بقابس الغربية، و14 اصابة بمطماطة الجديدة، و10 إصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بمطماطة، وإصابتين (02) بكل من غنوش ومنزل الحبيب ومارث والحامة.في المقابل، بلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس، إلى اليوم 26119 شخصا، من بين 27478 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.وتعدّ الجهة، حاليا، 1359 حالة نشطة، تتوزع الى 542 حالة بقابس الجنوبية، و123 حالة بالحامة، و118 حالة بمارث، و164 حالة بقابس المدينة، و147 حالة بوذرف، و109 حالات بمطماطة الجديدة، و78 حالة بقابس الغربية، و42 حالة بالمطوية، و22 حالة بمطماطة، و09 حالات بمنزل الحبيب، و05 حالات بغنوش.وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 339 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم 42 مريضا بأقسام كوفيد 19 .احصت المصالح الطبية بولاية قبلي، 12 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال ال10 ايام الاخيرة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة منذ بداية الجائحة الى اليوم الى 561 حالة، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد "وات"كما بين ذات المصدر انه تم تسجيل 537 اصابة جديدة بعدوى الفيروس خلال ذات الفترة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة منذ ظهور الفيروس بالجهة الى حد الان الى 18328 حالة منها 17378 حالة تعافي فيما لا تزال 389 حالة مصنفة نشطةوبين الحداد ان الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة تتوزع بين معتمدية قبلي الشمالية ب118 حالة وتوجد 84 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية الى جانب 43 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية و26 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية اضافة الى 87 حالة بمعتمدية سوق الاحد و31 حالة بمعتمدية الفوار، في حين تخلو معتمدية رجيم معتوق حاليا من اية حالة مصنفة نشطةواشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بالجهة خلال ال14 يوما الاخيرة سجل تراجعا ملحوظا ليبلغ 230 فاصل 3 حالة على كل 100 الف ساكن، داعيا الى مزيد الالتزام بالبروتوكول الصحي من اجل الحد من انتشار الفيروسسجلت ولاية مدنين خلال ال3 ايام الاخيرة، 14 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" و605 اصابات جديدة من اجمالي 3003 عينات خضعت للتحليل بين سريع ومخبري ليرتفع اجمالي وفايات هذا الفيروس منذ ظهور الجائحة الى 1385 حالة من جملة 48348 اصابة محلية، وفق المدير الجهوي للصحة جمال الدين حمدي.وتوزعت الاصابات، وفق ما افاد به ذات المصدر "وات"، بين 112 حالة بحومة السوق و104 حالات بجرجيس و103 اصابات ببن قردان و82 اصابة بمدنين الشمالية و79 اصابة بميدون و73 اصابة بمدنين الجنوبية و31 اصابة بسيدي مخلوف و18 اصابة ببني خداش و3 اصابات باجيم.وتبلغ الحالات الاستشفائية من بين مصابي فيروس "كورونا" 84 حالة منها 40 مريضا بالمستشفيات العمومية و44 بالمصحات الخاصة.