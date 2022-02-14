منوبة: وفاة عائلة متكونة من 3 اشخاص اختناقا بالغاز

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توفي صباح اليوم الاثنين، بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة، 3 أشخاص من عائلة واحدة، متكونة من أبوين (72 سنة و63 سنة)، وابنتهما (34 عاما)، اختناقا بالغاز في منزل بحي الهداية، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.وبينت ذات المصادر، أن الجيران تفطنوا لتسرب الغاز في وقت مبكر من صباح اليوم، فقاموا باعلام مركز الحرس الوطني والحماية المدنية، التي أكدت بعد المعاينة وفاة جميع أفراد العائلة بالغاز.وقد تمت إحالة جثامين الضحايا، بإذن من النيابة العمومية، بعد اجراء المعاينة والقيام بالاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.