منوبة: وفاة عائلة متكونة من 3 اشخاص اختناقا بالغاز


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 12:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وات - توفي صباح اليوم الاثنين، بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة، 3 أشخاص من عائلة واحدة، متكونة من أبوين (72 سنة و63 سنة)، وابنتهما (34 عاما)، اختناقا بالغاز في منزل بحي الهداية، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.

...

وبينت ذات المصادر، أن الجيران تفطنوا لتسرب الغاز في وقت مبكر من صباح اليوم، فقاموا باعلام مركز الحرس الوطني والحماية المدنية، التي أكدت بعد المعاينة وفاة جميع أفراد العائلة بالغاز.

وقد تمت إحالة جثامين الضحايا، بإذن من النيابة العمومية، بعد اجراء المعاينة والقيام بالاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241038



  1.78% (183224 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الاثنين 14 فيفري 2022 | 13 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
17°
 Babnet19° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-917°-913°-816°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   