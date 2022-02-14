انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات

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حافظت التونسية انس جابر على مركزها العاشر عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.وتواجه انس جابر يوم الثلاثاء في الدور الاول لبطولة سوق دبي الحرة ذات 500 نقطة والتي تقام مبارياتها من 14 الى 20 فيفري الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة الروسية فيرا زفوناريفا التي تراجعت 21 مرتبة في التصنيف الجديد لتصبح في المركز 103 عالميا.وستسجل انس جابر بالمناسبة اول ظهور لها في ملاعب الكرة الصفراء منذ اصابتها يوم 13 جانفي الماضي في الدور ربع النهائي لدورة سيدناي الاسترالية امام الاستونية انيت كونتافيت والتي حكمت عليها بالتغيب عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).وحافظت الاسترالية اشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي امام البيلاروسية ارينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني والتشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تحتل المركز الثالث.