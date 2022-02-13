كاس الاتحاد الافريقي - فوز النادي الصفاقسي على زاناكو الزامبي 1-صفر


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 22:27 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز النادي الصفاقسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على نادي زاناكو الزامبي بنتيجة هدف لصفر في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الاولى)
وسجل ايمن الحرزي هدف النادي الصفاسي من ضربة جزاء د90 زائد6
...

ويتحول النادي الصفاقسي يوم الاحد المقبل لملاقاة اتحاد طرابلس الليبي في اطار الجولة الثانية .

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